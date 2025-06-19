Beykoz Belediyesi Yaz Tatilinde Gençlik Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Yaz Tatilinde Gençlik Kampı Düzenliyor

19.06.2025 09:57
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Beykoz Belediyesi, 10-15 yaş arası çocuklar için 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Beykoz Spor Ormanı'nda 'Beykoz Gençlik Kampı' düzenleyecek. Katılımcılar çeşitli etkinliklerle doğa ile iç içe eğlenceli bir kamp deneyimi yaşayacak.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla 23 Haziran ile 4 Temmuz günleri arasında "Beykoz Gençlik Kampı" düzenleyecek. Beykoz Spor Ormanı'nda yapılacak kampa, 10-15 yaşındaki gençler katılacak.

Beykoz Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlediği Beykoz Gençlik Kampı, 23 Haziran'da Beykoz Spor Ormanı'nda başlayacak ve 4 Temmuz'a dek devam edecek.

Her gün 100 genç katılımcıya ev sahipliği yapacak Beykoz Gençlik Kampı; doğa ile iç içe, güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Kampa katılan Beykozlu çocuklar tek kişilik çadırlarda konaklayarak, sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve gün boyunca çeşitli atıştırmalıklarla lezzetli bir kamp deneyimi yaşayacak.

Eğlence ve öğretici aktiviteler bir arada

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği bu özel kampta, çocuklar hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak. Program kapsamında yer alan etkinlikler arasında doğa yürüyüşleri ve keşif turları, bisiklet sürüşleri ve tur aktiviteleri, canlı müzik performansları ve gitar dinletileri, karaoke yarışmaları, dart, voleybol, basketbol, tenis ve futbol turnuvaları, okçuluk ve binicilik atölyeleri, Kuş Cenneti ziyareti ve doğa gözlemleri yer alacak.

Başvurulara ve kampa ilişkin detaylı bilgi almak için 'https://spor.beykoz.bel.tr/satisdonemseletkinlik' adresi ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Yaz Tatilinde Gençlik Kampı Düzenliyor - Son Dakika

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