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Kadın sağlıkçıların odasında gizli kamera skandalı! Bir de duvarı delmiş - Son Dakika
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Kadın sağlıkçıların odasında gizli kamera skandalı! Bir de duvarı delmiş

İstanbul Beykoz'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin dinlenme odasında gizli kamera bulundu. Olayla ilgili ambulans şoförü H.U. gözaltına alınırken, erkekler odasının duvarından bir delik açıldığı ortaya çıktı.

Kadın sağlıkçıların odasında gizli kamera skandalı! Bir de duvarı delmiş
06.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:38
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İstanbul Beykoz'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine ambulans şoförü H.U. gözaltına alındı. Açığa alınan H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DİNLENME ODASINDA GİZLİ KAMERA FARK ETTİLER

Beykoz'da 28 Kasım Salı günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu'ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü. Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurçla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.

Beykoz'da Kadın Sağlık Çalışanlarının Dinlenme Odasında Gizli Kamera Skandalı

ERKEKLERE AİT ODADAN DELİK AÇILMIŞ

Aynı istasyonda çalışan ambulans şoförü S.U gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada odada tablete bağlı parmak kamera olduğu belirlendi. Erkeklere ait odadan kadınlara ait odaya doğru duvardan bir delik açıldığı ve kameranın kadınların dinlenme odasına uzatıldığı anlaşıldı. Ambulans şoförü S.U. emniyetteki ifadesinde tabletin ve kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti.

KAMERAYI DENEMEK İÇİN KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

S.U.'nun kamerayı denemek için kullandığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Tablete incelenmek üzere el konulurken S.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförünün açığa alındığı öğrenildi.

Beykoz'da Kadın Sağlık Çalışanlarının Dinlenme Odasında Gizli Kamera Skandalı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • emiromeryahya Arslan: Çoğu suçluya iyi hal ve yurtdışı yasağı konup serbest bırakılıyor adelet bu değil Yanıtla 61 2
  • Orhan Yüksel: Anne bacı değerlerinin anlamını yitirmiş bir toplum olduk. Sonumuz hayrolsun. Yanıtla 197 1

Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın sağlıkçıların odasında gizli kamera skandalı! Bir de duvarı delmiş - Son Dakika
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