15 Temmuz\'un 10. yılında Beykoz\'da anma

Şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Beykoz'da düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ve Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen anmaya vatandaşların yanı sıra Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.

Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmayacağını belirten Ürkmezer, o gece bir an bile düşünmeden, geride sevdiklerini bırakarak sokağa çıkan, vücutlarını siper edip darbecilere geçit vermeyen gazi ve şehitlerin kendilerinin birer kahramanı olduğunu kaydetti.

Ürkmezer, 15 Temmuz'un işgal girişimi olduğunu dile getirerek, bu darbe girişiminin dünyada örneğinin bulunmadığını anlattı.

Türk milletinin yaşam damarlarına müdahale edildiğinde göstereceği tepkiyi kimsenin tahayyül edemeyeceğine dikkati çeken Ürkmezer, "İşte bunu Çanakkale Savaşı'nda da gösterdik, Kurtuluş Savaşı'nda da gösterdik. Yıllarca Anadolu'yu mesken tutan atalarımız sayesinde bunu gösterdik. Bundan yıllar sonra insanlar geriye dönüp baktığında, '15 Temmuz'da da bir an bile düşünmeden kendini feda eden, kanını canını vermekten bir an bile geri durmayan insanlar sayesinde biz hala bu Anadolu'yu mesken tuttuk, yurt tuttuk.' diyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ise Beykoz'un 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne en yakın ilçe olduğunu söyledi.

Beykoz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından alana ilk çıkan ve darbe girişimine karşı koyan önemli bir ilçe olduğunu belirten Gürzel, demokrasiye verdikleri destek dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle gurur duyduğunu ifade etti.

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Dağ ve İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü'nün de katıldığı program, İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu'nun duasının ardından sona erdi.