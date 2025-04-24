Beykoz'da 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde binlerce çocuk bayramlarını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beykoz'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bayram sabahı, Kavacık Borsa İlkokulu öğrencileri, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Vekili Gürzel, makam koltuğunu temsilen Nil Defne Açan'a devretti. Başkan Nil Defne, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en özel bayram olduğunu vurgularken, geleceğe ilişkin umut dolu mesajlar verdi.

Makam ziyaretlerinin ardından kutlamalar, Beykoz Belediye Meydanı'nda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlçe Kutlama Programı" kapsamında öğrenciler, hazırladıkları renkli gösterilerini büyük bir coşku ve gururla sundu.

İlçe programının hemen ardından aynı alanda Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, binlerce çocuğu bir araya getirdi. Belediye Meydanı'nda palyaçolar, illüzyon şovları, rengarenk yüz boyama stantları, hareketli ritimleriyle çocuk zumba etkinlikleri, sahne şovları, hayal gücünü tetikleyen çocuk atölyeleri, şişme oyun alanları ve animasyon gösterileri yer aldı.

Belediye Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında, çocukların kahkahaları çınladı. Eğlenceli aktivitelerle dolu şenlikte, çocuklar hem eğlendi hem öğrendi; aileler ise çocuklarının bayram sevincine ortak oldu.

Etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Vekili Gürzel, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın özgürlük, barış ve sevgi içinde büyüyeceği bir geleceğin teminatıdır. Beykoz Belediyesi olarak onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.