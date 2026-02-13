Beykoz Eğitime Destek Derneğince okul öncesi eğitim alanında hizmet vermesi amacıyla inşa edilen anaokulunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine yönelik protokol imzalandı.
Beykoz Belediye Başkanlığında yapılan protokol törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.
Anaokulunun Bakanlığa devrine ilişkin protokol ise Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile dernek başkanı Gülay Demirel arasında imzalandı.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Anaokulu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?