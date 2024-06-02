Beykoz'da Cami Lojmanı ve Kur'an Kursu Olarak İnşa Edilen Bina Talebe Yurdu Olarak Kullanılıyor - Son Dakika
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Beykoz'da Cami Lojmanı ve Kur'an Kursu Olarak İnşa Edilen Bina Talebe Yurdu Olarak Kullanılıyor

Beykoz\'da Cami Lojmanı ve Kur\'an Kursu Olarak İnşa Edilen Bina Talebe Yurdu Olarak Kullanılıyor

Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde cami lojmanı ve Kur'an kursu olarak inşa edilen bir binanın, bir grup tarafından 'talebe yurdu' olarak kullanılması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, protesto düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Binanın büyük kısmının mahallelinin parası ve emeğiyle yapıldığını belirten sakinler, binanın asıl amacından sapıldığını ve kendi haklarını geri istediklerini dile getirdi. Mahalle sakinleri, müftülüğün derneğe lojmanın boşaltılması yönünde gönderdiği yazıya rağmen lojmanı kullanan grubun itiraz ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu ifade etti. Yasal süreç başlatma kararı alan sakinler, binanın gerçek sahipleri olduklarını vurguladı.

02.06.2024 17:43
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Beykoz'da Çubuklu Mahallesi sakinleri, cami lojmanı ve Kur'an kursu olarak inşasına başladıkları binanın, bir grup tarafından "talebe yurdu" adıyla kullanılmasına tepki gösterdi.

Engürübağ Camisi önünde toplanan mahalle sakinleri, protestonun ardından basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Teoman Kabaoğlu, 30 yıl önce mahalleli tarafından cami lojmanı ve Kur'an kursu olarak yapılmaya başlanan bina inşaatının finansal sıkıntı nedeniyle yavaşladığını, o dönem "Biz burayı tamamlarız" diyen bir grubun binayı kullanmaya başladığını söyledi.

4 katlı binanın büyük kısmının mahallelinin parası ve emeğiyle yapıldığını vurgulayan Kabaoğlu, "Finans durumumuzun yetersizliğini ve iyi niyetimizi kullanan çıkarıcı grup, önce derneğin yönetimini ele geçirdi. Kur'an kursu ve cami lojmanı olarak planlanan yeri, kendi mensuplarına ait kişiler yetiştirmek için talebe yurduna çevirdiler. Yurtta kendilerine ait ücretli öğrenciler bulunduruyorlar. Yurt derneğinin yönetiminde mahallemizden kimse yok. Gelecek tepkileri göz önünde bulundurarak, lojman diye yapılan kattaki bir daireyi cami görevlisine kerhen verdiler. Camide toplanan yardımları kendi işlerinde kullanırken, camimizin doğal gazı ve elektriği birçok defa kesildi." dedi.

"Kendi paramız ve beden gücümüzle yaptığımız yeri geri istiyoruz." diyen Kabaoğlu, camiye atanan müezzinin lojmanı olmadığı için görevine başlayamadığını kaydetti.

Kabaoğlu, geçen yıl yaptıkları başvuru üzerine müftülüğün derneğe, 7 ay içerisinde lojmanın boşaltılmasını bildiren bir yazı gönderdiğini ancak lojmanı kullanan grubun bu yazıya itiraz ettiğini aktardı.

Yasal süreç başlatacaklarını söyleyen Kabaoğlu, "Çıkarcı grup, bu lojmanları boşaltmayacaklarını, lojmanların kendine ait olduğunu söyleyip, imam için verilen yerden de kira alacakları tehdidinde bulundular." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Cemil Arslan da "Çubuklu Engürübağ Talebe Yurdu" olarak kullanılan binayı mahalleli olarak kendilerinin yaptığını dile getirdi.

Bahadır Ulanmış ise Engürübağ Cami Derneği'nin yönetimini yakın zamanda mahalle sakinleri olarak devraldıklarını söyleyerek, "Bu dernek daha önce Süleymancıların elindeydi. Mahalleli olarak dernek yönetimini devraldık. Bizim olanı geri istiyoruz. Burası Engürübağ halkının yaptığı lojmandır. Müezzinimiz gelecek, müezzinimize yer lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cami, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Cami Lojmanı ve Kur'an Kursu Olarak İnşa Edilen Bina Talebe Yurdu Olarak Kullanılıyor - Son Dakika
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