Beykoz'da Çocuk Şenliği ile 23 Nisan Coşkusu

(İSTANBUL) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beykoz'da coşku, heyecan ve neşeyle kutlanacak. Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik programıyla çocuklar renkli bir bayram yaşayacak.

Beykoz Belediyesi 23 Nisan dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenleyecek. 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 - 19.00 arasında Beykoz Belediyesi Tören Alanı çocuk sesleriyle yankılanacak. Her yaştan çocuğun ilgisini çekecek Çocuk Şenliği'nde, palyaço, illüzyon şov, yüz boyama, çocuklarla zumba, şişme oyun alanları, animasyon gösterileri, çocuk atölyeleri, sahne şovları ve sürpriz ikramlar yer alacak.