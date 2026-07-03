Beykoz'da Denize Girmek 2 Gün Yasaklandı

BEYKOZ'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek 2 gün boyunca Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 4 ve 5 Temmuz günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.