Beykoz'da Depo Olarak Kullanılan Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Beykoz'da Depo Olarak Kullanılan Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Beykoz'da farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların depo olarak kullandığı 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye takımı, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar ve virajlı sokaklar ile hatalı park edilen araçlar, ekiplerin bölgeye ulaşmasını ve müdahalesini zorlaştırdı. Yangının neden olduğu yoğun duman ise Boğaz bölgesine kadar ulaştı.

28.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:55
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Beykoz'da farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların depo olarak kullandığı 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi Yenimahalle Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye takımı, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgede sokakların dar ve virajlı olması ile hatalı park edilen araçlar, ekiplerin bölgeye ulaşmasını ve müdahalesini zorlaştırdı.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri depo olarak kullanılan binaya farklı noktalardan müdahale etti.

Yangının neden olduğu yoğun duman Boğaz bölgesine kadar ulaştı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Depo, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beykoz'da Depo Olarak Kullanılan Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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