Beykoz'da Düğün Konvoyuna Cezalar

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede, Beykoz'da bir grup sürücünün araçlarıyla düğün konvoyu oluşturup, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Araç plakalarından kimlikleri belirlenen F.B.B. (24), C.B. (30), M.S.B. (33), E.Ç. (25), E.T. (36), Ş.Y. (24) ve S.K. (32) yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "tünellerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yolu kapatan sürücüler F.B.B, C.B. ve M.S.B. hakkında, trafikte sergiledikleri tehlikeli hareketler nedeniyle TCK'nın "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren 223. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.