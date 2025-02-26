Beykoz'da Erişilebilirlik Semineri: Afet ve Acil Durumlar İçin Stratejiler - Son Dakika
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Beykoz'da Erişilebilirlik Semineri: Afet ve Acil Durumlar İçin Stratejiler

Beykoz Belediyesi, engelli ve yaşlı bireyler için erişilebilir çevrelerin öneminin vurgulandığı bir seminer düzenledi. Acil durumlarda karşılaşılabilecek zorlukların ele alındığı etkinlikte, işaret dili ile çeviri de sağlandı.

26.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği "Afet ve Acil Durumlarda Erişilebilir Yaklaşımlar" başlıklı seminerde, kent tasarımında engelli ve yaşlı bireyler için erişilebilir çevrenin önemine vurgu yapıldı.

Beykoz Belediyesi, afet ve acil durumlarda engelli bireylerin ve yaşlıların yaşayabileceği zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceğinin yollarını arayan bir seminere ev sahipliği yaptı. Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Afet ve Acil Durumlarda Erişilebilir Yaklaşımlar" başlıklı seminerde, erişilebilir çevrenin önemine dikkat çekildi.

İşaret dili ile çeviri yapıldı

Beykoz Belediyesi Engelli Koordinatörü Yunus Emre Demirci'nin moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Erişilebilirlik Uzmanı Sosyal Pedagog Adem Kuyumcu ve Beykoz Belediyesi Afet Müdürlüğü'nden İnşaat Mühendisi Adnan Piştofoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Engelli hakları için çalışmalar yürüten birçok STK temsilcisinin de katılımcı olarak yer aldığı etkinlikte, İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Zerrin Esin Turhan da işitme engelliler için işaret dili ile konuşmaların erişilebilirliğini sağladı.

Moderatör Yunus Emre Demirci'nin açılış konuşması ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Sosyal Pedagog Adem Demirci, erişilebilirliğin önemini istatistiklere ve örneklere yer verdiği bir sunumla anlattı. Sıklıkla kullanılan "Sevgi her engeli aşar" söyleminin her zaman geçerli olamadığını, engelleri aşabilmek için erişilebilir çevre ve saygın iletişim gerektiğini belirten Demirci, "Her alan erişilebilir olmalı. Engelli birey, bir yere varamıyorsa sorun, onun engelli olması değil, erişilebilir çevrenin olmamasıdır" dedi.

Beykoz Belediyesi Afet Müdürlüğü'nin hazırladığı sunumu aktaran Adnan Piştofoğlu ise konuşmasında acil durumlarda riskleri azaltacak önlemlere yer verdi. Tatbikatların ve tahliye yolunun planlanmasının önemine değinen Piştofoğlu, "Engelli bir birey, tek başına veya destek alarak planlanan tahliye yolundan halka açık alanlara ulaşabilmelidir. Tatbikatlar, deprem anında ihtiyacımız olan doğru hareketi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, moderatör ve konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Beykoz Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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