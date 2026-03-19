Beykoz'da İETT Otobüsü Direğe Çarptı: 4 Yaralı
Beykoz'da İETT Otobüsü Direğe Çarptı: 4 Yaralı

19.03.2026 08:49
Yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, direğe çarptı.

BEYKOZ'da yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı İETT otobüsü kayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 07: 20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

