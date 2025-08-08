Beykoz'da İETT Otobüsü Dumana Maruz Kaldı

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından yükselen beyaz duman, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Acarlar Mahallesi'nde Elmalı Tüneli'ne doğru ilerleyen boş İETT otobüsünün motor kısmından birden beyaz duman yükselmeye başladı.
Otobüs tünelden çıktıktan bir süre sonra yol kenarında dururken, arkadan gelen araçların sürücüleri görüş mesafesinin düşmesinden dolayı zor anlar yaşadı.
İETT otobüsünün yoğun duman eşliğinde ilerlediği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
