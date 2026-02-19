Beykoz'da Kamyon TIR'a Çarptı - Son Dakika
Beykoz'da Kamyon TIR'a Çarptı

Beykoz\'da Kamyon TIR\'a Çarptı
19.02.2026 07:59
Beykoz\'da Kamyon TIR\'a Çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun TIR'a çarpmasıyla şoför yaralandı, kurtarma çalışmaları sürüyor.

BEYKOZ'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da Kamyon TIR'a Çarptı - Son Dakika

