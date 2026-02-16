Beykoz'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Beykoz'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Beykoz\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
16.02.2026 03:41
Beykoz'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Beykoz'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halindeki 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, Riva Caddesi'ndeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaparken, kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

