Beykoz\'da Molla Fenari Camisi\'nin Taziye Alanı Yeniden Düzenlendi

Güncel

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Dereseki Molla Fenari Camisi'nin taziye alanını vatandaşların talebi üzerine yeniden düzenlendi. Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından cami bahçesine, 400 metrekare kilit zemin parke taşı döşemesi, 80 metre bordür imalatı ve 20 metrekare duvar imalatı yapıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Dereseki Mahalle Buluşması'nda, muhtar ve vatandaşların köy için önemini dile getirdiği talebinin ardından Tarihi Molla Fenari Camisi'nin mevcut cenaze ve taziye alanı yeniden düzenlendi. Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından cami bahçesine 400 metrekare kilit zemin parke taşı döşemesi, 80 metre bordür imalatı ve 20 metrekare duvar imalatı yapıldı.

Mevcut yerin dar ve düzensiz olması nedeniyle cenaze namazlarını zaman zaman yolda kılmak zorunda kalan ilçe sakinleri, güvenli bir alana kavuştu. Cami bahçesinde yapılan çalışmayla mahalle sakinlerine bayram, düğün ve kutlama günlerinde buluşacakları sosyal bir mekan da sağlandı.