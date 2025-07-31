Beykoz'da Motosikletli Genç Öldü, Sürücü Tutuklandı

İstanbul Beykoz'da, servis aracıyla çarptığı motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın ölümüne neden sürücü, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın (27) servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail G'nin (26) Paşabahçe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Yiğit İsmail G'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Yiğit İsmail G'nin, kaza sonrası yapılan ölçümde 0,61 promil alkollü olduğu belirlenmişti.
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