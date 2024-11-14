Beykoz'da Narkotik Operasyonu: 4 Gözaltı

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İstanbul Beykoz'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde bir aracı şüphe üzerine durduran polis ekipleri, G.D'nin üst aramasında tabaka içerisinde 31,65 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli G.D. ve araçtaki R.S. gözaltına alındı.

G.D'nin narkotik maddeyi M.B.P.Ö'den satın aldığı belirlenince iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

M.B.P.Ö. ve F.A.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, 146,75 gram esrar ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılar G.D, R.S. ve F.A.Ö. "uyuşturucu kullanma" suçuna ilişkin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

M.B.P.Ö. ise emniyetteki işlemleri sonrası "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.