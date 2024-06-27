Beykoz\'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

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Beykoz'da su samuru görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz sahilde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan 'su samuru' görüntülendi. Ayağı sakat olan su samuru, karaya çıkarak insanların bulunduğu alana girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen 'su samuru' Beykoz Sahili'nde görüldü. Ayağı sakat olduğu görülen su samuru, karaya çıkarak insanların bulunduğu alana girdi. 'Su samuru' görenleri şaşırtırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.