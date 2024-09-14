Beykoz'da Pazara Dalan Araç 2 Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Pazara Dalan Araç 2 Yaralı

Beykoz\'da Pazara Dalan Araç 2 Yaralı

Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç semt pazarına dalarak 2 kişiyi yaraladı.

14.09.2024 20:20
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BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil pazardakilerin arasına daldı. Kazada, pazara alışveriş yapmaya gelen 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre 35 DTS 39 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobille birlikte semt pazarına daldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pazarda paniğe neden olan kazada 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Pazarda tezgahı bulunan Cem Acar, Beyaz bir aracın tezgahlara hızlıca çarparak pazara girdiğini gördüm. Karpuz tezgahını ve yanındaki tezgahı devirip kaldırıma çarparak durabildi. Araçta kadın şoför, eşi ve arkada çocuğu vardı, şok geçiriyordu. Pazara gelen bir vatandaşın ayağını ezmiş o bağırıyordu. Başka bir hanımefendi elinden yaralandı. Çoluk çocuk kalabalık olabilirdi pazar. Bisiklet yarışından dolayı çok kalabalık değildi, yoksa felaket olabilirdi diye konuştu.

YANLIŞLIKLA GAZA BASTI İDDİASI

Görgü tanığı Arif Yıldız sürücünün aracı park etmeye çalıştığını söyleyerek Yanlışlıkla gaza bastı, son surat önü havada hızla pazara geldi, kaldırıma çarparak durabildi. Ben buradan bağırdım 'kaçın' diye. Bir kadına vurdu. Bir de mal seçen birileri vardı onlara vurdu. Karpuz ve giyim tezgahına çarparak devirdi dedi.

'TEZGAHLAR HAVADA UÇUŞTU'

Pazarda giyim tezgahı açan Cemile Vurgun, Çok kötü şeyler yaşandı. Müthiş bir gürültüyle yanımda çalışan arkadaş 'Cemile abla koş bir şeyler geliyor' dedi. Tezgahlar havada uçuşuyor, kaçamadım. Mucize eseri öndeki tezgahlara çarpınca durdu. Çizgi filmlerdeki gibi her şey uçar uçar tık diye kalır. İşte bugün burada o yaşandı. Araçtakilerin burnu bile kanamadı diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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