Beykoz'da Polis, Trafik Tartışmasında Vatandaşı Vurdu! - Son Dakika
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Beykoz'da Polis, Trafik Tartışmasında Vatandaşı Vurdu!

Trafikte tartışan polis, silahından çıkan kurşunla mimar Turgut Toydemir'i yaraladı, durumu ağır.

20.12.2024 01:16
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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşandı.

Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Toydemir'in ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis memuru S.Ç, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Emniyet açıklama yapmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halinde iken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Polis, Trafik Tartışmasında Vatandaşı Vurdu! - Son Dakika

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