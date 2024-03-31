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Beykoz'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ve devriye ekipler amirliğince, dün Ortaçeşme Mahallesi'nde Y.Ö. ile T.Ç'ye silahla ateş ederek yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla olaya karışan 3 şüpheli belirlenen adreslerde yakalandı. Üzerinde silah ve fişek ele geçirilen şüpheli G.K'nin "kasten yaralama ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 5 kaydı olduğu, B.E'nin "kasten yaralama" suçundan 3, C.E'nin de bir suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.