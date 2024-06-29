Beykoz'da Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Beykoz'da Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen sivrisinek ve larva ilaçlama çalışmaları, ilçe genelindeki 45 mahallede haftada 2 gün devam ediyor. İlaçlama çalışmalarında WHO onaylı ürünler kullanılırken, vatandaşlar da bilinçlendirme çalışmalarıyla sivrisinekle mücadeleye aktif katılım sağlanması hedefleniyor.

29.06.2024 11:23  Güncelleme: 12:25
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(İSTANBUL) - Beykoz'da sivrisinekle mücadele çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin takviyesiyle sahada etkin şekilde yürütülüyor. İlçe genelindeki 45 mahalle, ekipler tarafından haftada 2 gün ilaçlanıyor.

Beykoz Belediyesi'nin huzurlu bir yaz için aylar öncesinden başlattığı sivrisinek ve larva ilaçlama çalışmaları, 45 mahallede, 5 araç ve 15 personelin katılımıyla gece ve gündüz devam ediyor.

İBB ekipleriyle koordinasyon halinde yürütülen çalışmalar kapsamında sırayla tüm mahalleler ilaçlanıyor.

Her mahalle haftada 2 gün ilaçlanıyor

Haziran ayı itibariyle başlayan gece ilaçlama çalışmaları, sivrisineklerin havada etkin görüldüğü 20.00-00.30 saatleri arasında her mahallede haftada 2 gün yapılıyor.

Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği çalışmayla tüm sokakların ilaçlanması hedefleniyor. İlaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'dan onaylı ürünler kullanılıyor.

Gündüz ekipleri ise vatandaşlardan 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki dere kenarları, sulak alanlar, havuzlar, kanallar,  parklar ve çalılıkları ilaçlıyor.

Üreme alanları ilaçlanıyor

Sivrisinek üremesine açık 10 bin 255 larva keşif noktası gündüz ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçlanırken, aynı zamanda ilçede bulunan 17 dere ve bağlantılarında da oluşabilecek vektörlere karşı gerekli mücadele yapılıyor.

Ayrıca tespit edilen 573 adet gübrelik (üreme alanı), karasinek üremesine karşı ekipler tarafından düzenli ziyaret ediliyor.

Vatandaşlar bilinçleniyor

Beykoz Belediyesi, vatandaşların sivrisinekle mücadeleye aktif katılımı için bilinçlendirme çalışmaları da yapıyor.

İlçe genelinde sinek üreme alanlarına yönelik alınacak basit önlemleri içeren bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

Broşürlerde vatandaşlardan özellikle saksı, oluk, eski lastikler, kedi-köpek mama kapları, süs ve plastik havuzları temiz tutmaları ve bidonların ağızlarının kapatmaları isteniyor.

Çiftçiler uyarılıyor

Beykoz'da hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olması dolayısıyla karasinek üreme kaynağı olan gübreliklerin kapalı tutulması konusunda çiftçiler ve vatandaşlar uyarılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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