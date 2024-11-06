BEYKOZ'DA SU ALTI SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NDA KAZA: 1 ŞEHİT - Son Dakika
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BEYKOZ'DA SU ALTI SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NDA KAZA: 1 ŞEHİT

BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.

06.11.2024 09:09
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BEYKOZ'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.

Beykoz Riva'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Silah arkadaşımız, 5 Kasım 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül'de baş sağlığı mesajı yayınladı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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2- BAĞCILAR'DA HIRSIZLARIN EV SAHİBİNE YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Baran AKKAYA- Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,-BAĞCILAR'da iki kadın, hırsızlık için girdikleri binada ev sahibine yakalandı. Ev sahibi tarafından kadınlardan biri yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yüzyıl Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 şüpheli kadın sabah saatlerinde hırsızlık için bir binaya girdi. Ev sahibi Melek Yavuz'u farkeden kadınlar kaçmaya başladı. Kadınlardan biri hızla uzaklaşırken, daire sahibi Yavuz tarafından düşürülen A.M. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.M. ekipler tarafından gözaltına alınırken, diğer kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA SU ALTI SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NDA KAZA: 1 ŞEHİT - Son Dakika
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