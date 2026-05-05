Beykoz'da Su Kesintisi ve Basınç Sorunu

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Elmalı hattındaki bakım çalışmalarının ardından yaşanan teknik arızalar nedeniyle Beykoz'un bazı mahallelerinde su kesintisi ve basınç sorunu yaşandığını belirterek, "Konuya ilişkin çalışmalar; sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

İSKİ tarafından Beykoz'un bazı mahallelerinde su kesintisi ve basınç sorunu yaşanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz; İstanbul genelinde 23 bin kilometreyi aşan içme suyu ve 18 bin kilometreyi aşan atık su altyapı ağıyla hizmet sunmakta olup, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini 7/24 esasına göre yürütmektedir."

Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılmış, su temini Çavuşbaşı Su Deposu üzerinden alternatif hat aracılığıyla sağlanmıştır.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, manevra odasında meydana gelen teknik arızalar nedeniyle 29.04.2026 tarihinde saat 12.00 ile 30.04.2026 tarihinde saat 05.00 arasında zorunlu su kesintisi uygulanmış ve arızalar giderilmiştir. Sisteme yeniden su verilmesi sonrasında ise içme suyu hattında 200 mm çaplı boru arızası meydana gelmiş; 02.05.2026 tarihinde saat 12.00–16.00 arasında ilave bir kesinti yapılarak söz konusu arıza da giderilerek tekrar su verilmiştir.

Söz konusu hattın yeniden devreye alınmasının ardından oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle, Beykoz ilçesi İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamamıştır.

İdaremizce konuya ilişkin çalışmalar; sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir."