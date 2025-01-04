Beykoz'da Sualtı Temizliği Etkinliği ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi

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(İSTANBUL) - Beykoz'da düzenlenen "Dışardan Bakınca Göremedikleriniz" sualtı temizliği etkinliğiyle denizleri ve geleceği tehdit eden çevre kirliliğine vurgu yapıldı. Denizden çıkan bisiklet, araç lastikleri, su bidonu, çok sayıda metal ve cam şişe, kirliliğe dikkati çekmek için sahilde sergilendi.

Beykoz Belediyesi ve Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) iş birliği ile deniz kirliliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen su altı temizliğiyle, denizlerdeki kirliliğinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bisikletten bidona çeşitli atıklar çıkarıldı

Boğaz kıyısında sabah saatlerinde başlayan "Dışardan Bakınca Göremedikleriniz" etkinliğinde 10 gönüllü dalgıç dalış yaparak su altında temizlik yaptı. Yaklaşık dört saat süren dalışta denizden bisiklet, araç lastikleri, su bidonu, çok sayıda metal ve cam şişe ile yabancı madde çıkarıldı. Denizlerde oluşan kirlilik dalgıçlar tarafından su altı kameralarıyla da belgelendi. Beykoz Belediyesi arama kurtarma botu ise etkinlik boyunca sahildeki çalışmalara eşlik etti.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç ve Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de etkinliğe katılarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"İstanbul sularında 10 bin araç lastiği var"

20 yıldır farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyleyen Sualtı Temizlik Hareketi Derneği Başkanı Hakan Tiryaki, "İstanbul sularında 10 bin kadar araç lastiği olduğunu tahmin ediyoruz. Beykoz'dan da çok sayıda araç lastiği çıkardık. Bir araç lastiğinin denizde yok olma süresi 450 yıl olarak öngörülüyor. Denizlerimiz bu hızla kirlenmeye devam ederse 50 yıl sonra balık yiyemeyeceğiz. Beykoz Belediyesi'ne temiz çevreye ve çalışmalarımıza verdiği katkı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Deniz atığı sergisi açıldı

Etkinlik sonunda denizden çıkan atıklardan oluşan bir de sergi açıldı. İnsan eliyle denizlere verilen zararın belgesi niteliğinde olan sergi Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gezildi. Sergiyi ziyaret eden öğrencilere dernek yetkilileri tarafından denizlere kontrolsüz bırakılan atıkların çevreye verdiği zararlar anlatıldı.