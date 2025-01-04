Beykoz'da Sualtı Temizliği Etkinliği ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beykoz'da Sualtı Temizliği Etkinliği ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi

Beykoz'da düzenlenen 'Dışardan Bakınca Göremedikleriniz' su altı temizliği etkinliğinde, denizlerden çıkarılan çeşitli atıklar sergilendi. Etkinlik, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyordu.

04.01.2025 11:56  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beykoz'da düzenlenen "Dışardan Bakınca Göremedikleriniz" sualtı temizliği etkinliğiyle denizleri ve geleceği tehdit eden çevre kirliliğine vurgu yapıldı. Denizden çıkan bisiklet, araç lastikleri, su bidonu, çok sayıda metal ve cam şişe, kirliliğe dikkati çekmek için sahilde sergilendi.

Beykoz Belediyesi ve Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) iş birliği ile deniz kirliliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen su altı temizliğiyle, denizlerdeki kirliliğinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bisikletten bidona çeşitli atıklar çıkarıldı

Boğaz kıyısında sabah saatlerinde başlayan "Dışardan Bakınca Göremedikleriniz" etkinliğinde 10 gönüllü dalgıç dalış yaparak su altında temizlik yaptı. Yaklaşık dört saat süren dalışta denizden bisiklet, araç lastikleri, su bidonu, çok sayıda metal ve cam şişe ile yabancı madde çıkarıldı. Denizlerde oluşan kirlilik dalgıçlar tarafından su altı kameralarıyla da belgelendi. Beykoz Belediyesi arama kurtarma botu ise etkinlik boyunca sahildeki çalışmalara eşlik etti.

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç ve Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de etkinliğe katılarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"İstanbul sularında 10 bin araç lastiği var"

20 yıldır farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyleyen Sualtı Temizlik Hareketi Derneği Başkanı Hakan Tiryaki, "İstanbul sularında 10 bin kadar araç lastiği olduğunu tahmin ediyoruz. Beykoz'dan da çok sayıda araç lastiği çıkardık. Bir araç lastiğinin denizde yok olma süresi 450 yıl olarak öngörülüyor. Denizlerimiz bu hızla kirlenmeye devam ederse 50 yıl sonra balık yiyemeyeceğiz. Beykoz Belediyesi'ne temiz çevreye ve çalışmalarımıza verdiği katkı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Deniz atığı sergisi açıldı

Etkinlik sonunda denizden çıkan atıklardan oluşan bir de sergi açıldı. İnsan eliyle denizlere verilen zararın belgesi niteliğinde olan sergi Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gezildi. Sergiyi ziyaret eden öğrencilere dernek yetkilileri tarafından denizlere kontrolsüz bırakılan atıkların çevreye verdiği zararlar anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Sualtı Temizliği Etkinliği ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 12:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da Sualtı Temizliği Etkinliği ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.