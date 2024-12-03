Beykoz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 1 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin Beykoz önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği aktarıldı.
Paylaşımda, teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Poyrazköy'e emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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