Beykoz'da Tekne Kurtarıldı

Beykoz'da Anadolu Hisarı önlerinde sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anadolu Hisarı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin "KEGM-3 hızlı tahlisiye" botu tarafından yedeklenerek İstmarin İstinye Tekne Park'a yanaştırıldığı kaydedildi.