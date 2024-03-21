Beykoz'da TÜGVA binasına seçim afişi asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Beykoz'da TÜGVA binasına seçim afişi asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.
???????Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakıf yöneticilerinin şikayetçi olması nedeniyle şüpheliler hakkında "konut dokunulmazlığı" ve "seçim kanununa muhalefet" suçlarından çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerin tespiti için çalışmalara devam ediyor.
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Barzan Hesenzade'nin Irak/Kandil'deki yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yaparak eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.
Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi sona eriyor ve bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 510'u yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 55 fişek, 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 33 bin 32 araç ve 1572 motosiklet kontrol edildi ve sürücülere 737 bin 137 lira trafik cezası kesildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışması yapıyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in makam odasında bir belediye personelini taciz ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videonun internete düşmesinin ardından personelin belediye ile ilişiğinin kesildiği ifade edilirken, suçlamalar hakkında konuşan Demir "Taciz falan yok, kendisi kızım gibidir" dedi.
Ankara'nın kuzey ilçelerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde başkentin merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar okula ve işe gitmek için yola çıkarken kar yağışıyla karşılaştı. Sıcaklıkların yağışla birlikte 5 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor ve Meteoroloji kar yağışının gün boyunca devam edeceğini öngörüyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, normal sezonu 2 bin 352 sayı üreterek +38 sayı averajıyla tamamladı. 2023-2024 sezonunda 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek.
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