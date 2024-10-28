Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu

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Beykoz'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreste 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanlıca Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda, şüpheliler F.M. (33), M.B. (48) ve M.S. (33) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda bir miktar bonzai ve para, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" ve "mala zarar verme" suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.