Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Beykoz'da durdurulan araçta satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Mayıs'ta Kavacık Mahallesi'nde takibe alınan şüpheli aracı durdurdu.

Araçtan uyuşturucu madde kokusu geldiğinin anlaşılması üzerine narkotik dedektör köpeğiyle detaylı arama yapıldı. Aramada, zula olarak kullanılan bölmede satışa hazır halde 30 poşet içerisinde 236,4 gram uyuşturucu madde ile 49 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.A'nın üst aramasında 15 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu, araç ise otoparka çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.