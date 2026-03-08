Beykoz'da Villada Yangın Çıktı - Son Dakika
Beykoz'da Villada Yangın Çıktı

Beykoz\'da Villada Yangın Çıktı
08.03.2026 10:09
Beykoz'daki 3 katlı villanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralı yok.

BEYKOZ'da site içerisinde bulunan 3 katlı villanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında villada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Riva, Atatürk Caddesi'nde site içerisinde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı villanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri villada oturanları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villada hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA




