Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Yeni Başkan Seçildi

21.05.2025 15:56  Güncelleme: 16:09
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Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu, Beykoz Belediye Meclis Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gökhan Taneri Vural, kullanılan 84 oyla Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçilirken, farklı komisyonların üyeleri de belirlendi.

(İSTANBUL) – Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu, Beykoz Belediye Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural, Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in başkanlığında toplandı. Açılış konuşmasını yapan Gürzel, kent konseylerinin katılımcı demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Kent Konseyimiz, merkezi ve yerel yönetimi, meslek kuruluşlarını ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturacaktır. Geleceğin Beykoz'unu inşa etme vizyonuyla hareket edeceğine inancım tamdır" dedi. Gürzel, katılımcı yerel yönetimi destekleyen vizyonu dolayısıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında başkan adayları Sacit Kaya, Gökhan Taneri Vural, Kemal Kaptan ve Hasan Yılmaz genel kurula hitap ederek hedef ve projelerini paylaştı.

Seçimde 84 oy alan Gökhan Taneri Vural, Beykoz Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi.

Yürütme Kurulu ve komisyon üyeleri belirlendi

Seçimlerin ardından Kent Konseyi Yürütme Kurulu da belirlendi. Cengizhan Turaman, Esengül Yüce, Gülay Demirel, Ergin Tüfekçi, Göktan Eker, Hayrullah Usta ve Ufuk Ünal asil üyeler olarak seçilirken; Yunus Emre Demirci, Sacit Kaya, Hasan Yılmaz, Arzu Kuşdili, Mustafa Babuz, Eylem Nurten Dadaş ve Ali Kemal Kılıç yedek üye oldu.

Komisyon üyelikleri de şu şekilde belirlendi:

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu:

Davut Mülayim, Reyhan Fırat, Necmettin Kamış, Nilgün Konca, Alaattin Kılıç, Zehra Turan, Alev Demirkol, Gürsel Atagün, Ayten Gürses, Cansu Coşkun, Nezahat Koptagit, Vahdettin Özkan, Yunus Emre Demirci, Kamil Bülbül

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonu:

Miktat Güner, Hasan Semih Şimşek, Dilek Akın Bülbül, Melek Candan Kahraman, Ayşe Kıraç, Elif Kutluer, Arzu Kuşdili, Cansu Coşkun

AR-GE ve Yerel Kalkınma Komisyonu:

Davut Mülayim, Uğur İlikçi, Arzu Çakmakçıoğlu, Gürsel Atagün, Hasan Semih Şimşek

Gençlik, Spor ve Sağlık Komisyonu:

Mustafa Çiçek, Nihat Şanver, Cüneyt Pulant, Yunus Emre Demirci, Alev Demirkol, Yüksel Kılıç, Arzu Çakmakçıoğlu, Şeyma Coşkun, Elif Kutluer, Necmettin Kamış, Arzu Kuşdili

Doğal Afetler ve Bilinçlendirme Komisyonu:

Arzu Kuşdili, Yasemin Şahin, İrfan Mardin, Orhan Karamahmutoğlu, Alaattin Kılıç, Kadir Ayazoğlu, Miktat Güner, Gökhan Akat, Semih Yıldız, Arzu Çakmakçıoğlu, Eylem Dadaş

Aile, Sosyal Farkındalık ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu:

Mahmut Talha Uçar, Aslı Aktürk, Yüksel Kılıç, Arzu Çakmakçıoğlu, Yunus Emre Demirci, Arzu Kuşdili

Turizm ve Tanıtım Komisyonu:

Mustafa Babuz, Ahmet Tuncer Karakeçili, Yasemin Şahin, Nihat Şanver, Cafer Baş, Gürsel Atagün, Gül Beyaz Özmen, Recep Erkan Erecek, Alev Demirkol

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika

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