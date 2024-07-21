Güncel

Beykoz sahilinde yunus balıkları görüldü

İSTANBUL - Beykoz sahilinde gezmeye çıkan vatandaşlar sahil kenarına kadar gelen üç tane yunus balığı gördü. Heyecan içinde yunus balıklarını izleyen vatandaşlar o görüntüleri ise cep telefonu kamerasına kaydetti.

Beykoz sahilinde gezmeye çıkan vatandaşlar, denizde yunus balıklarına denk geldi. Yunus balıklarının oluşturduğu görsel şöleni karadaki vatandaşlar kayda aldı. Görüntülerde yunus balıklarının birbiriyle olan uyumu dikkat çekti. Teknedeki vatandaşlar ise yunus balıklarını hayranlıkla izledi.