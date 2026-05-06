Beykoz Üniversitesi'nden İş Dünyasıyla Protokol - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz Üniversitesi'nden İş Dünyasıyla Protokol

Beykoz Üniversitesi\'nden İş Dünyasıyla Protokol
06.05.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Üniversitesi ve TKYD, gençlerin iş hayatına hazırlanması için iş birliği protokolü imzaladı.

BEYKOZ Üniversitesi ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasını sağlamak ve üniversite–iş dünyası entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla 'İş Birliği Protokolü' imzaladığını duyurdu.

Protokol, Beykoz Üniversitesi ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) arasında TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ile Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında öğrencilerin; staj, uygulamalı eğitim, markalı dersler ve sektör profesyonelleriyle doğrudan temas imkanı bulacağı aktarıldı. 'İşletmede Mesleki Eğitim' dersi çerçevesinde sunulacak 14 haftalık uzun dönem staj fırsatlarının, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek iş deneyimini kazanmalarını sağlayacağı belirtildi.

Protokol ayrıca; markalı dersler, sertifika programları, lisansüstü eğitimler, konferanslar, seminerler ve ortak projeler yoluyla akademi ile iş dünyası arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. TKYD ve üye kuruluş çalışanlarının da Beykoz Üniversitesi'nin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenme programlarından faydalanarak mesleki yetkinliklerini geliştirme imkanı elde edeceği ifade edildi. Protokol ile taraflar arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir iş birliği modellerinin oluşturulması amaçlanıyor.

'EĞİTİM VE İŞ DÜNYASI ARASINDA GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ KURUYORUZ'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iş birliği, üniversitemizin uygulamalı ve sektörle bütünleşmiş eğitim yaklaşımını güçlendiren önemli bir adımdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bilgi birikimi ve sektör ağı ile akademik yetkinliğimizi bir araya getirerek, öğrencilerimize daha güçlü bir öğrenme ve gelişim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin kurumsal yönetim anlayışını erken dönemde kazanmaları ve iş dünyasının dinamiklerini doğrudan deneyimlemeleri açısından bu iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Aynı zamanda bu ortaklığın hem akademi hem de iş dünyası için uzun vadeli ve kalıcı değerler yaratacağına inanıyoruz."

'GENÇLERİMİZ İŞ DÜNYASININ DİNAMİKLERİNİ OKUL SIRALARINDA TECRÜBE EDECEKLER'

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka protokolle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Beykoz Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokol, akademi ve iş dünyasının birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen iki temel paydaş olduğu gerçeğini baz alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliğinin, akademik bilgi birikimi ile iş dünyasının ihtiyaçlarını bir araya getiren projelerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Gençlerimiz iş dünyasının dinamiklerini okul sıralarında tecrübe edecekler. Öğrencilerimizin 14 haftalık uzun dönem staj ve markalı dersler gibi imkanlarla teorik bilgilerini gerçek iş deneyimiyle harmanlamaları, sadece onların kariyer yolculukları için değil, ülkemizin kurumsal yönetim kalitesini yükseltmek adına da kritik bir adımdır."

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Üniversitesi'nden İş Dünyasıyla Protokol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:31:29. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz Üniversitesi'nden İş Dünyasıyla Protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.