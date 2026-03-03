Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Mart Ayında Zengin Bir Programa Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Mart Ayında Zengin Bir Programa Ev Sahipliği Yapıyor

03.03.2026 14:52  Güncelleme: 15:26
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, mart ayında zengin bir etkinlik programı sunarak belgesel, konser, tiyatro ve stand-up gösterileri ile sanatseverleri bir araya getiriyor. Dünya Kadınlar Günü'nde 150 kadın sahne alacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), mart ayında özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Belgeselden konsere, tiyatrodan stand-up gösterilerine uzanan zengin program, ay boyunca sanatseverleri bir araya getirecek.

Beylikdüzü Belediyesi, mart ayında BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde ilçe sakinlerini bir araya getiriyor. Mart ayı boyunca gerçekleşecek program kapsamında belgesel gösterimlerinden konserlere, yetişkin tiyatrolarından stand-up gösterilerine kadar pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşuyor.

Şerafettin Can Atalay belgeseli ve Beylikdüzü Belediyesi Halk Müziği Topluluğu'nun "Edip Akbayram Anma Konseri" ile başlayan etkinlikler; 4 Mart'ta (yarın) "Anlaşılmaz Konuşmalar", 7 Mart'ta "Herkes Farklı Ölür", 9 Mart'ta "Ahi Ramazan", 17 Mart'ta "Kürk Mantolu Madonna" ve 29 Mart'ta "Montaigne" adlı yetişkin tiyatro oyunları ile devam edecek. Ayrıca, 15 Mart'ta Ali Congun'un "Adliye Çayı" adlı stand-up gösterisi ve 23 Mart'ta Sefa Doğanay'ın stand-up performansı izleyiciyle buluşacak.

Dünya Kadınlar Günü'nde 150 kadın sahnede

Mart ayı konser programı kapsamında müzikseverler, farklı türlerdeki performanslarla özel bir müzik deneyimi yaşayacak. Emrah Çavaz Türk Halk Müziği Topluluğu'nun 5 Mart'ta düzenleyeceği "Aşk-ı Devran" konserinde konuk sanatçı Belkıs Akkale sahne alacak. Bunun yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "150 Kadın Sahnede: Ritim ve Dansla Buluşuyor", 10 Mart'ta "70'ler 80'ler 90'lar Nostalji Pop Müziği Konseri" ve 13 Mart'ta "Bir Hoş Seda Türk Sanat Müziği Konseri" gerçekleştirilecek.

Çocuklar için eğlenceli ve öğretici oyunlar

Minik sanatseverlerin de unutulmadığı mart ayı programında çeşitli tiyatro oyunlarıyla hem eğlenceli hem de öğretici sahne deneyimleri sunulacak. 7 Mart'ta "Korkusuz Salyangoz", 9 Mart'ta "Küçük Şeyler Bir Sesin Peşinde", 14 Mart'ta "Ringo'nun Dünyası", 15 Mart'ta "Küçük Prens ve Arkadaşları" ve 28 Mart'ta "Oz Büyücüsü Müzikali" çocukların karşısına çıkacak.

Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu sahnede olacak

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu da mart ayında vatandaşlara eğlenceli ve ücretsiz bir seyir keyfi sunacak. Bu kapsamda 7 ve 14 Mart'ta "Hacivat Karagöz Ağaçların Sırrı" adlı çocuk gölge oyunu sahnelenecek. Yetişkinler için ise 12 Mart'ta "Kavuklunun Seçimi", 26 Mart'ta "Öpme Beni Uykum Var", 27 Mart'ta "Bir Tutam Azizlikler" ve 28 Mart'ta "Yatar Bursa Kalesi'nde" adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü, Belgesel, Güncel, Son Dakika

