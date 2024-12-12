Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi Erasmus Öğrenci Değişimi Programı'na Ev Sahipliği Yaptı

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin "Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın" sloganıyla hayata geçirdiği Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni gezerek bilim ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, bilim ve sanat dolu alanda keyifli vakit geçirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret, farklı kültürlerden gelen öğrencileren farklı deneyimler sundu.

"Merkez, Beylikdüzü'nün dünyaya açılan kapısı olacak"

Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, merkezin evrensel bilime ve sanata katkı sağlayan bir yer olacağını vurguladı. Başkan Çalık, "Bu özel merkez, bilimin ve sanatın evrensel anlamını kentimizde yaşatacak. Beylikdüzü'nün dünyaya açılan kapısı olacak" dedi.

Başkan Çalık, öğrencilerle sohbet ederek, bilime olan ilgilerini artıracak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.