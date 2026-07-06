Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: "Siyasi Operasyonlarla Beylikdüzü Halkı Cezalandırılıyor"

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, "Bu siyasi operasyonlarla Beylikdüzü halkı da cezalandırılmaktadır. Çünkü belediyemizin enerjisi, kaynakları ve zamanı hizmet yerine savunma pozisyonunda harcanmaktadır. Bu yaşananlar sandıktan çıkan halk iradesine sistematik bir baskıdır" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, haziran ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmaları da kamuoyuyla paylaştı, emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

Çebi, son 15 aydır Türkiye'de seçilmiş iradelere yönelik baskı ve operasyonların artarak devam ettiğini, son olarak geçen ay Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonun, bu sürecin en son örneği olduğunu söyledi.

Belediyenin ve çalışanların hedef alındığı bu operasyonların, kamuoyunda büyük tartışma yarattığını, hizmet sürecini doğrudan etkilediğini aktaran Çebi, "Bu siyasi operasyonlarla Beylikdüzü halkı da cezalandırılmaktadır. Çünkü belediyemizin enerjisi, kaynakları ve zamanı hizmet yerine savunma pozisyonunda harcanmaktadır. Oysa halkımız daha fazla yol, daha fazla yeşil alan, daha iyi ulaşım ve daha kaliteli sosyal hizmet beklemektedir. Bu yaşananlar sandıktan çıkan halk iradesine sistematik bir baskıdır. Seçilmişleri hedef almak, aslında tüm Beylikdüzü halkına yapılmış bir saygısızlıktır. Son operasyonda gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızın da bu vesile ile bir an önce normal yaşamlarına geri dönmelerini ve sevdiklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bu hukuksuz uygulamalar bir an önce sona ermeli, adalet yerini bulmalı, halkın iradesi üzerindeki baskılar kalkmalıdır" diye konuştu.

"BASKILARA RAĞMEN YILMAYACAĞIZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hukuksuz tutukluluğunun 15 aydır devam etiğini, bu sürecin hem kendisini hem sağlığını hem de ailesini etkilemeye devam ettiğini söyleyen Çebi, "İnanıyoruz ki en kısa sürede bu hukuksuzluk sona erecek ve Başkanımız ailesine kavuşacak ve aramıza, görev başına dönecektir. Biz tüm bu baskılara rağmen yılmayacağız. Hizmet anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu süreçler bizi olumsuz etkiliyor olabilir ancak Beylikdüzü halkına hizmet etme kararlılığımızı ve azmimizi asla değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda meclis grup sözcüleri de gündem dışı söz aldı. Temmuz ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 9 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.