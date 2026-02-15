Beylikdüzü Belediye Başkanı Çebi'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, ilçenin sorunları ve hayata geçecek projeler konuşuldu.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi, İBB Başkan Vekili Aslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Beylikdüzü'nün öncelikli ihtiyaçları, ilçede devam eden çalışmalar ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Çebi, ev sahipliği için Aslan'a teşekkür ederken, Beylikdüzü'nün gelişimi için İBB ile koordineli çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.