Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Sevgili Babam, Bu Yılda Vefatının Sene-İ Devriyesinde Mezarının Başında Bir Dua Okumak Nasip Olmadı"

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Babam, bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde mezarının başında bir dua okumak nasip olmadı" ifadesini kullandı.

"Sevgili Babam, bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde mezarının başında bir dua okumak nasip olmadı. Bugün sensiz geçen üçüncü yılın eşiğinde, kalbimde hala senin sıcaklığını taşıyorum. Zaman akıp gidiyor ama senin yokluğuna alışmak mümkün olmuyor. Her geçen gün, hayatımın her anında bıraktığın izleri daha derinden hissediyorum."

Sen benim için yalnızca bir baba değil; dürüstlüğün, çalışkanlığın ve memleket sevgisinin en güçlü temsilcisiydin. Bana yalnızca nasihat vermedin; yaşayarak örnek oldun. Yokluğunda anladım ki, insanın en kıymetli mirası makamı ya da sahip oldukları değil; geride bıraktığı değerlerdir. Sen bize tertemiz bir isim, dimdik bir duruş ve sarsılmaz bir vicdan bıraktın. Bunun için sana minnettarım. Seni büyük bir özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun babam. Seni çok seviyorum."