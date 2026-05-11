Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Sevgili Babam, Bu Yılda Vefatının Sene-İ Devriyesinde Mezarının Başında Bir Dua Okumak Nasip Olmadı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Sevgili Babam, Bu Yılda Vefatının Sene-İ Devriyesinde Mezarının Başında Bir Dua Okumak Nasip Olmadı"

11.05.2026 16:21  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Çalık, babasının vefatının üçüncü yılında özlemini dile getirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Babam, bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde mezarının başında bir dua okumak nasip olmadı" ifadesini kullandı.

İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Babam, bu yıl da vefatının sene-i devriyesinde mezarının başında bir dua okumak nasip olmadı. Bugün sensiz geçen üçüncü yılın eşiğinde, kalbimde hala senin sıcaklığını taşıyorum. Zaman akıp gidiyor ama senin yokluğuna alışmak mümkün olmuyor. Her geçen gün, hayatımın her anında bıraktığın izleri daha derinden hissediyorum."

Sen benim için yalnızca bir baba değil; dürüstlüğün, çalışkanlığın ve memleket sevgisinin en güçlü temsilcisiydin. Bana yalnızca nasihat vermedin; yaşayarak örnek oldun. Yokluğunda anladım ki, insanın en kıymetli mirası makamı ya da sahip oldukları değil; geride bıraktığı değerlerdir. Sen bize tertemiz bir isim, dimdik bir duruş ve sarsılmaz bir vicdan bıraktın. Bunun için sana minnettarım. Seni büyük bir özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun babam. Seni çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: 'Sevgili Babam, Bu Yılda Vefatının Sene-İ Devriyesinde Mezarının Başında Bir Dua Okumak Nasip Olmadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan’da acil önlemler devrede Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:59
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 19:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Sevgili Babam, Bu Yılda Vefatının Sene-İ Devriyesinde Mezarının Başında Bir Dua Okumak Nasip Olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.