Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Tutukluluk Mesajı

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatları aracılığıyla, "Şu anda Silivri'deyim, ama kalbim Beylikdüzü'nde atıyor. Nefes aldığımız sürece bu güzel vatan için çalışacağız" mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatları aracalığıyla bir mesaj paylaştı.

Çalık, mesajında, Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarına hizmetlerin aralıksız süremesi çağrısında bulunarak, "Şu anda Silivri'deyim, ama kalbim Beylikdüzü'nde atıyor. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, Beylikdüzü'nde hiçbir hizmetimiz aksamamalı. Beş yıldır her sabah, binlerce çocuğumuza teslim ettiğimiz o beslenme çantasından tek bir zeytin tanesinin bile eksilmesini istemiyorum. Parklarımızda çocuk sesleri, bilim merkezlerimizde gençlerin eğitimi hep devam etmeli. Yaşam Vadisi coşkuyla baharı karşılarken, kültür merkezlerimiz halkımızla dolup taşarken, afete karşı hazırlıklarımız tüm hızıyla sürsün, Beylikdüzü'nde hayat hiç durmasın istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Belikdüzü İlçe Başkanlığına da yaptığı çağrıda mücadaleyi büyütme vurgusu yapan Çalık, "İlçe Örgütümüzdeki Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Beylikdüzü'nden yükselen sesinizi buradan duyuyorum. Biz gücümüzü hep halktan aldık, şimdi de bu birlikteliği büyütme zamanı. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak; işte geldik, buradayız. Ekrem Başkan ve tüm arkadaşlarımızla bir kalenin burçları gibi dimdik ayaktayız." mesajını verdi.

Mehmet Murat alık, son olarak şunları kaydetti:

"Ve Beylikdüzümün güzel insanları, büyük ailem… Nefes aldığımız sürece bu güzel vatan için çalışacağız. Birbirinize kenetlenin. Bu mücadeleye olan inancınızı asla yitirmeyin. O inanç ve kararlılıktır ülkemize aydınlık yarınları getirecek olan. Saygı ve sevgilerimle…"