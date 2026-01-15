Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Cezaevine Sevk Edildi - Son Dakika
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Cezaevine Sevk Edildi

15.01.2026 14:42  Güncelleme: 15:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderildi.

(İZMİR) - İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.

Ameliyatın ardından iki gün hastanede kalan Çalık, tedavilerinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: ANKA

