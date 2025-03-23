Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Tutuklanmasının Ardından Açıklamaları

(ANKARA) - Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin ne partimin ne yol arkadaşlarımın ne de Beylikdüzü'ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü'ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür" ifadelerini kullandı.