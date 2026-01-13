Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Ameliyatı Sona Erdi

(İZMİR) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden ameliyat oldu. Çalık'ın ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edildi. Ardından anjiyo operasyonu geçiren Çalık'a, iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Çalık, bugün İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 10.35'te ameliyata alındı. Çalık'ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Mehmet Murat Çalık'ın ameliyatının iyi geçtiği ve şu anda yoğun bakımda tutulduğu, 2 saat sonra odaya çıkarılacağı ifade edildi.