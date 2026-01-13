Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Ameliyatı Sona Erdi - Son Dakika
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Ameliyatı Sona Erdi

13.01.2026 13:44  Güncelleme: 14:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle üçüncü kez ameliyat geçirerek yoğun bakıma alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.

(İZMİR) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden ameliyat oldu. Çalık'ın ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle bugün yeniden ameliyat oldu.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edildi. Ardından anjiyo operasyonu geçiren Çalık'a, iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Çalık, bugün İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 10.35'te ameliyata alındı. Çalık'ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Mehmet Murat Çalık'ın ameliyatının iyi geçtiği ve şu anda yoğun bakımda tutulduğu, 2 saat sonra odaya çıkarılacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

