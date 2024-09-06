Beylikdüzü Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Zabıtanın belediyenin "iletişim yüzü" olduğunu dile getiren Başkan Çalık, "Denetimlerinizle huzurun birinci elden sorumlusu sizlersiniz ve tabii ki sorumluluğunuz çok büyük" dedi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beylikdüzü Zabıtası'na hitap eden Başkan Çalık, zabıtanın halk sağlığı, huzur ve güvenlik açısından önemini vurguladı. Doğru iletişim ve tevazuyla iş yapmanın altını çizen Çalık, emekleri için tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Sorumluluğunuz çok büyük"

Konuşmasında zabıtaların belediyenin "iletişim yüzü" olduğunu dile getiren Çalık, "Neredeyse iki asrı aşkın bir teşkilatın mensuplarısınız. Denetimlerinizle huzurun birinci elden sorumlusu sizlersiniz ve tabii ki sorumluluğunuz çok büyük. Emekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm zabıtalarımızın da Zabıta Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.