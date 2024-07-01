Beylikdüzü Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısında İmar Planı Değişiklikleri Gündeme Geldi

Beylikdüzü Belediye Meclisinin temmuz ayındaki oturumunda, bazı mahallelerdeki imar planı değişiklikleri konusu gündeme geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında belediye binasında düzenlenen toplantıda, meclisteki partilerin temsilcileri FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini kınadı.
Toplantıda, Adnan Kahveci Mahallesi'nin kuzeyine ilişkin "1/100 ölçekli uygulama imar planı" teklifi ve Yakuplu Mahallesi 18 ada 2 parselin bir kısmına ilişkin uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz gündeme geldi.
İki konuda yapılan itirazlar, oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Toplantıda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ücret tarifesinin güncellenmesi teklifinin tarife komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni kurulan müdürlüklere ödenek aktarılması teklifi de Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.
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