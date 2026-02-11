Beylikdüzü Belediyesi'nin Destekleyici Sağlık Hizmetleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü Belediyesi'nin Destekleyici Sağlık Hizmetleri Sürüyor

11.02.2026 14:23  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, evden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için evde hemşirelik ve destekleyici sağlık hizmetleri sunuyor. Ameliyat sonrası pansuman, enjeksiyon uygulamaları ve serum takma gibi hizmetlerle sağlık süreçlerinin aksamaması sağlanıyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için destekleyici sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hekim tarafından düzenlenmiş reçete doğrultusunda sunulan evde hemşirelik ve destekleyici sağlık hizmetleri sayesinde hem tedavi sürecinin aksamaması sağlanıyor hem de hastalar konforlu bir ortamda sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Hizmetler kapsamında ameliyat sonrası pansuman işlemleri gerçekleştirilirken, ev ortamında uygulanması uygun görülen reçeteli enjeksiyonlar da uzman sağlık personeli tarafından yapılıyor. Bununla birlikte reçeteye uygun serum takılması, kan alma işlemleri ile yatak yarası pansumanı ve yara bakım eğitimi de hizmetler arasında yer alıyor.

Güvenli ve kontrollü sağlık hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi'nde hizmetler planlanırken, hasta güvenliği de ön planda tutuluyor. Bu nedenle alerjik reaksiyon riski bulunan ilaç uygulamaları hizmet kapsamı dışında bırakılıyor. Tüm işlemler, hekim reçetesi doğrultusunda ve gerekli değerlendirmeler yapılarak uygulanıyor.

Evde hemşirelik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 09 39/3533 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Yönetim, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nin Destekleyici Sağlık Hizmetleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:48:51. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nin Destekleyici Sağlık Hizmetleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.