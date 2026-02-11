Beylikdüzü Belediyesi'nin Destekleyici Sağlık Hizmetleri Sürüyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle evden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için destekleyici sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hekim tarafından düzenlenmiş reçete doğrultusunda sunulan evde hemşirelik ve destekleyici sağlık hizmetleri sayesinde hem tedavi sürecinin aksamaması sağlanıyor hem de hastalar konforlu bir ortamda sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Hizmetler kapsamında ameliyat sonrası pansuman işlemleri gerçekleştirilirken, ev ortamında uygulanması uygun görülen reçeteli enjeksiyonlar da uzman sağlık personeli tarafından yapılıyor. Bununla birlikte reçeteye uygun serum takılması, kan alma işlemleri ile yatak yarası pansumanı ve yara bakım eğitimi de hizmetler arasında yer alıyor.

Güvenli ve kontrollü sağlık hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi'nde hizmetler planlanırken, hasta güvenliği de ön planda tutuluyor. Bu nedenle alerjik reaksiyon riski bulunan ilaç uygulamaları hizmet kapsamı dışında bırakılıyor. Tüm işlemler, hekim reçetesi doğrultusunda ve gerekli değerlendirmeler yapılarak uygulanıyor.

Evde hemşirelik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 09 39/3533 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yapabilecek.