Beylikdüzü'nde Çevreye Duyarlı Nesiller Yetişiyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde önemli bir eğitim programı düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, çevresel farkındalığı artıracak bilgilerle buluşurken, sürdürülebilir yaşam bilinci kazandı.

Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki okullarda ve çeşitli etkinlik alanlarında sıfır atık temalı eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa katılan öğrenciler, sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarına ilişkin detaylı bilgiler edinirken, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri hakkında da bilgilendirildi.

Eğitim süresince sıfır atık yaklaşımı, iklim krizi, sürdürülebilir enerji kaynakları ile gıda ve su israfının çevre üzerindeki etkileri ele alınarak bireysel farkındalığın toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekildi. Öte yandan, Kart B uygulaması ve Beylikdüzü Çevre Gönüllüleri hakkında da bilgilendirme yapılarak öğrencilerin yerel çevre çalışmalarına aktif katılımı teşvik edildi.

Çevre ve tasarruf bilincini destekleyen bilgiler aktarıldı

Eğitim süresince öğrencilere çevre ve tasarruf bilincini destekleyen bilgiler aktarılırken, program sonunda musluklara kolay takılabilen ve su tasarrufu sağlayan perlatörler dağıtıldı. Ayrıca, öğrencilerin yanlarında getirdikleri kitaplar kilogram bazında tartılarak, elde edilen ağırlığın maddi karşılığı doğrultusunda fidan bağışı yapılacağı belirtildi. Bu sayede hem öğrencilerin çevreye duyarlılığı artırıldı hem de doğaya katkı sağlandı.