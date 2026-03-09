Beylikdüzü Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde Kadın Emeği ve Dayanışması Öne Çıktı - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi'nin 8 Mart Etkinliklerinde Kadın Emeği ve Dayanışması Öne Çıktı

09.03.2026 17:18  Güncelleme: 18:11
Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sokakta Sahada Sahnede Kadınla Güçlenen Kent: Beylikdüzü" başlığıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Söyleşiden istihdam fuarına, kültür gezilerinden sahne performanslarına kadar birçok etkinlikte kadın emeği ve dayanışması öne çıktı.

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sokakta, Sahada, Sahnede Kadınla Güçlenen Kent: Beylikdüzü" sloganıyla  çeşitli etkinlikler düzenledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen programlarda kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki katkıları vurgulandı.

Dört gün süren "Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-İstanbul Modern Sanat Müzesi Gezisi" ile başlayan etkinlikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde 150 kadının sahne aldığı "150 Kadın Sahnede: Ritim ve Dansla Buluşuyor" adlı özel gösteriyle devam etti.

Pazar İstanbul'da düzenlenen Kadın El Emeği Pazarı'nda kadın üreticiler el emeği ürünlerini sergilerken, etkinlik kapsamında canlı müzik dinletileri ve sürpriz etkinlikler de gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca kadınların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesine katkı sunmak amacıyla "Kadın Halk Sağlığı Günü" düzenlendi.

10. Kadın İstihdam Fuarı düzenlendi

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda aktif rol almasını destekleyen Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği Kadın İstihdam Fuarı ile iş arayan kadınları işverenlerle bir araya getirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda düzenlenen fuarda katılımcılar, iş ve kariyer olanaklarına ilişkin bilgi alma imkanı da buldu.

"Beylikdüzü'nde Söz Kadınlarda" söyleşisi

Program kapsamında düzenlenen "Beylikdüzü'nde Söz Kadınlarda-Kadın Emeği" söyleşisi ise gazeteci ve yazar Sinem Nazlı Demir'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söyleşide kadın emeği, toplumsal eşitlik ve dayanışma konuları ele alınırken farklı mesleklerden kadınlar da deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Konuklar arasında çevre temizlik personeli, gıda mühendisi, okuma yazma kursunda eğitim alan bir kursiyer ve bir şoför yer aldı.

Çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ve edindikleri tecrübeleri izleyicilerle paylaşan katılımcılar, kadınların üretim ve emek süreçlerindeki görünürlüğüne ilişkin samimi anlatımlarda bulundu. Karşılıklı soru ve yorumlarla interaktif bir atmosferde ilerleyen söyleşi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: ANKA

