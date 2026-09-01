Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası yapan 3 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak marina'ya çekildi

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.